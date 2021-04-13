Самарские подростки рассказали, какие пищевые привычки их раздражают больше всего

Самарские подростки рассказали, как пищевые привычки их раздражают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские подростки рассказали, какие пищевые привычки, навязанные родителями, раздражают их больше всего. Такое исследование провели в онлайн-школе «Фоксфорд».

- У подростков из Приволжского федерального округа лидерами оказались фразы: «Не ешь всухомятку» и «Нужно есть с хлебом», - говорится в сообщении.

Опрос проводили среди подростков в возрасте от 11 до 16 лет в городах-миллионниках. Детей спрашивали, какие наставления от взрослых они чаще всего получают. Как выяснилось, такие фразы как «Не ешь всухомятку» и «Нужно есть с хлебом» раздражают больше всего. Кроме того, родители часто говорят фразу: «Пока не доешь, из-за стола не выйдешь», приучая обязательно доедать порцию, независимо от ее размера и аппетита. Кроме того, 18% признались, что их бесит наставление «Получишь сладкое, когда сделаешь домашнюю работу/приберешься».

Даже если подростки слышат подобные фразы редко, они все равно моментально вызывают отрицательные эмоции.

Во время исследования также выяснилось, что во время еды многие семьи смотрят телевизор или видео с гаджетов, почти половине опрошенные родители разрешают пользоваться телефоном. Как отмечают специалисты, такая привычка может заставить съесть больше, чем изначально хотелось. «Телевизор, телефон и даже книжка во время еды заглушают сигналы насыщения и ребенок (как и взрослый) может съесть больше, чем ему бы хотелось», - рассказала эксперт направления биологии и медицины «Фоксфорда», врач-терапевт Анна Смоляр.