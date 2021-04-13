В Самаре отключают отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершается отопительный сезон, говорится в сообщении городской администрации.

- В связи со значительным потеплением в администрации Самары готовится постановление, согласно которому в ближайшие дни в городском округе официально завершится отопительный сезон 2020-2021 годов, - сказано в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается более 20 градусов тепла. При этом, в случае похолодания тепло готовы вернуть в городские больницы.

Как сообщают в администрации, с завершением отопительного сезона будет дан старт ремонтной кампании и подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.