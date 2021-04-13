В Самарской области рецидивист выращивал коноплю и прятал наркотики в шкафу

Мужчине грозит новый срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе 40-летний мужчина выращивал коноплю и прятал наркотик в шкафу. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

- Полицейские выяснили, что, 40-летний мужчина культивировал во дворе своего дома коноплю. Впоследствии, собрав наркосодержащие растения, он высушил их и хранил в шкафу в своем жилище, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, безработный мужчина в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. Полицейским он рассказал, что наркотик он хранил в шкафу для себя и продавать не собирался. Эта версия проверяется.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.