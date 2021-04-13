В Самаре выключат отопление в общественном транспорте

В общественном транспорте в Самаре отключат тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в общественном транспорте начнут выключать отопление. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

- Планируется, что на этой неделе во всех транспортных средствах отопление будет постепенно отключаться, - говорится в сообщении.

В Самаре в последнее время значительно потеплело, до конца недели ожидается более 20 градусов тепла. Ранее сообщалось, что отопление будут отключать не только в транспорте, но и в домах самарцев.

Также в общественном транспорте продолжаются рейды по выявлению "антимасочников", с начала года составлено 178 протоколов.