Эксперты составили потрет среднестатистического соискателя в строительной сфере

В Самаре составили потрет среднестатистического соискателя в строительной сфере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты сайта по поиску работы SuperJob составили портрет среднестатистического мужчины, который ищет работу начальника участка в строительной сфере. Об этом говорится в сообщении сайта.

- Сервис изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Начальник участка» в гражданском строительстве, в том числе и для специалистов из Самары, - сказано в сообщении.

Был составлен среднестатистический потрет соискателя. Эксперты предполагают, что это 44-летний мужчина с высшим образованием, готовый к переезду, работающий на предыдущем месте порядка четырех лет.

Что касается предлагаемых зарплат, то в среднем в Самаре начальнику участка готовы предложить 80 тысяч рублей. Наиболее скромное предложение готовы сделать специалисту с опытом работы в строительстве от 5 лет – 50-55 тысяч рублей. Больше всех могут получить специалисты, имеющие опыт работы начальником от трех лет, управляющие персоналом в 100 человек. Им готовы платить до 180 тыс. рублей в месяц.