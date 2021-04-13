Тольяттинец просыпал из кармана марихуану, показывая документы росгвардейцам

В Тольятти задержали мужчину, у которого была марихуана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти росгвардейцы задержали местного мужчину, у которого нашли наркотики. Об этом говорится в сообщении Управлении Росгвардии по Самарской области.

- Подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти, - сказано в сообщении.

Росгвардейцы остановили мужчину для проверки документов, поскольку его внешность совпадала с полученной ориентировкой – разыскивался вор, совершивший кражу из магазина.

Когда мужчина доставал документы из кармана, он просыпал марихуану. Как он в дальнейшем пояснил, наркотик он хранил для себя.

Как выяснилось, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Задержанный передан полицейским, в отношении него возбуждено уголовное дело.