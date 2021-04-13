В Самарской области на поддержку соцорганизаций предоставят грантов на 80 млн рублей

Гранты получат компании, работающие, в том числе, с детьми

В Самарской области в текущем году выделят грантовую поддержку в 80 млн рублей для некоммерческих организаций, работающих с социально незащищенными категориями граждан. Об этом говорится в сообщении министерства экономического развития и инвестиций региона.

- Областное министерство экономического развития и инвестиций продолжает грантовую поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), - сказано в сообщении.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в последние два года общий объем выделяемых на поддержку средств был существенно увеличен – если в 2016 году выделялось 6,8 млн рублей, то в прошлом году выделили уже 50 млн рублей.

Как рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, существенное увеличение суммы, выделяемой на гранты социально-ориентированным некоммерческим организациям, позволило за последние два года поддержать 97 социальных проектов.

- В этом году общий объем регионального грантового фонда возрастет уже до 80 млн рублей. Это стало возможным благодаря принятому президентом РФ решению о необходимости федерального софинансирования региональной грантовой поддержки некоммерческих организаций, - сказал Богданов.

Сегодня в Самарской области сформировались команды, которые ведут социальную работу с незащищенными категориями граждан: детьми, пенсионерами, людьми с ограниченными возможностями, многодетными семьями и ветеранами.

Организации, получившие грантовую поддержку, помогают также решать задачи национальных проектов, а именно: вести работу в области культуры, проводить спортивные и образовательные мероприятия, развивать молодежное предпринимательство, приобщать жителей к здоровому образу жизни.