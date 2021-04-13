Три машины столкнулись на Московском шоссе в Самаре

Водитель "Камри" получил травмы. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на Московском шоссе произошло столкновение трех автомобилей. Авария произошла в понедельник, 12 апреля, говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла около ТЦ "МЕГА" примерно в 17:50. Минивен Volkswagen, которым управлял 70-летний мужчина, ехал в сторону города и в плотном потоке ударил "Тойоту Камри", которая врезалась в "Тойоту RAV4".

Автомобили ехали в пробки и в целом получили не сильные повреждения. В результате аварии пострадал 36-летний водитель "Камри", которому потребовалась помощь врачей.

Причины аварии в настоящее время устанавливаются.