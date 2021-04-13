В Самарской области еще 194 заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области еще 194 человека заразились коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе стабилизировалось количество заболевших, весной практически ежедневно находят порядка двухсот заразившихся. Всего с начала пандемии заболели 58 318 человек.

Выздоровели 55 164 человек, из них 213 - за прошедшие сутки. По прежнему много смертельных случаев - умерли еще 10 человек, а всего с коронавирусом не справились 1 265 заразившихся.

В целом по стране за сутки заразились 8 173 человека в 83-х регионах страны, за все время заболели 4,65 млн человек.