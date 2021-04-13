ВТБ в Приволжском федеральном округе выпустил 70 тысяч цифровых карт

ВТБ в Приволжском федеральном округе выпустил около 70 тысяч цифровых карт с момента запуска технологии. Наибольшим спросом этот продукт пользуется у клиентов Самарской области (12 тысяч штук), Республики Татарстан (9 тысяч) и Нижегородской области (8 тысяч). За это время объем транзакций по виртуальным картам в регионах ПФО составил 1,5 млрд рублей, при этом наибольший объем трат пришелся на супермаркеты, магазины одежды и рестораны.

ВТБ начал выпуск цифровых карт в декабре 2019 года. С тех пор клиенты банка в ПФО оформили около 70 тысяч виртуальных карт. Из них в 2020 году было выпущено порядка 50 тысяч карт, а за 1 квартал 2021 года – почти 20 тысяч карт. В марте 2021 года, помимо карт международных платежных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта «Мир» - за первые две недели клиенты ВТБ в целом по стране оформили более 8 тысяч таких карт.

Клиенты ВТБ, получившие цифровые карты, активно используют их для совершения покупок. Чаще всего держатели дебетовых цифровых карт ВТБ в ПФО используют их для покупки продуктов питания – на эти цели с начала прошлого года было направлено 336 млн рублей. На втором месте – приобретение одежды и обуви. В этой категории было потрачено 97 млн рублей. В заведениях общественного питания виртуальными картами были оплачены покупки на сумму 91 млн рублей. Четвертое место по популярности оплаты цифровой картой занимают гаджеты – объем трат в магазинах бытовой электроники составил 84 млн рублей. Замыкают топ-5 траты по виртуальным картам на АЗС – 63 млн рублей.

В целом по России ВТБ выпустил свыше 500 тыс. цифровых карт: более 470 тысяч дебетовых и почти 45 тысяч кредитных виртуальных карт, которые банк начал выпускать в декабре 2020 года. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 15 млрд рублей.

«В последние годы спрос россиян на цифровые продукты и сервисы увеличился и продолжает расти. Этому способствует доступность современных технологических решений и широкий спектр их применения. Уже сейчас практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без «пластика», в том числе оплату с помощью смартфона, поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут для клиентов чем-то совершенно привычным. Резкий рост спроса на них подтверждает эту тенденцию - меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 году до 40% от общем объема эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ