Михаил Мишустин поддержал предложение самарского студента о предпринимательстве в вузах

Михаил Мишустин поддержал инициативу самарского студента

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение самарского студента о создании в вузах площадок для технологического предпринимательства. Инициатива было высказана во время встречи Мишустина со студентами и аспирантами аэрокосмических вузов страны, приуроченной к 60-й годовщине полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Один из представителей Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Артем Гуренков высказал предложение, что разработки студентов должны внедряться на производстве и приносить какой-то доход.

- Необходимо, чтобы в будущем это приносило какой-то доход, то есть создать для этого предприятие, производство. Как минимум, принести пользу обществу, получить моральное удовлетворение от проделанной работы, - сказал студент.

- Считаю, что стартапы, подход технологический к стартапам должен быть серьезно инкорпорирован в систему нашего высшего образования. Стартап в этом смысле может быть темой дипломной работы. Стартапы и акселераторы должны быть рядом со студентами” - ответил Мишустин.

Он также добавил, что подход инвестиционных компаний к оценке стартапов также необходимо включить в программу образования. Мишустин намерен поручить Минобрнауки РФ проработку возможности создания школ стартапов и подходов, которые могли бы внедряться в университетах.