Вход на концерт свободный

В Самаре состоится финальный гала-концерт детского Грушинского марафона. Он пройдет на сцене самарского Окружного Дома офицеров, сообщают организаторы.

- 18 апреля лучшие участники марафона окажутся на большой сцене самарского Окружного Дома офицеров и споют свои любимые песни вместе с известными авторами и исполнителями, - сказано в сообщении.

С 1 февраля шел отбор участников в трех городах – Самаре, Ульяновске и Казани. Помимо исполнителей отбирали также авторов и поэтов. На финальном гала-концерте участники марафона выступят, в том числе, вместе с наставниками – известными авторами и исполнителями. Некоторые представят собственные произведения.

Концерт начнется в 14:00, вход свободный.