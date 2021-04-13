В Самаре через пять лет построят новое кладбище в черте города

Строительство кладбища запланировано на 2025-2026 годы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала постановление о внесении изменений в муниципальную программу развития сферы ритуальных услуг. В документе указано, что в 2025-2026 годах в черте города обустроят новое муниципальное кладбище.

Согласно постановлению, в 2024 году планируется подготовить проект нового кладбища. На эти цели из городского бюджета будет выделено 4 миллиона рублей. Само строительство инфраструктуры кладбища намечено на 2025-2026 годы, при том в первый год будет выделено 28 миллионов рублей, а на завершение работ еще 20 миллионов. Итого из городского бюджета будет потрачено 52 миллиона рублей.

Стоит отметить, что в постановлении администрации не указано, где именно расположится новое место для захоронений. Поиском места будет заниматься департамент управления имуществом, но сроки исполнения пока не определены.

Напомним, ранее департамент строительства рассказал КП-Самара о планах по строительству крематория в регионе. По словам властей, в черте Самары строить такое сооружение нельзя, но есть другие варианты. В настоящее время рассматривается предложение по размещению крематория на территории Красноярского района.