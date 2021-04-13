Молодой мужчина погиб на ночном пожаре в Сызрани

Ночью пожарные тушили огонь в квартире в Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой мужчина погиб на пожаре в Сызрани в ночь на 13 апреля, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

- 13 апреля в 03 часа 22 минуты поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Сызрань, Щусева, д. 24. Пожарные подразделения привлекались по повышенному рангу, - сказано в сообщении.

Как выяснилось на месте происшествия, горели домашние вещи на площади в 6 кв. метров. На пожаре работали 23 человека и 6 человек личного состава.

Пожар был ликвидирован в 4:02. Из дома эвакуировали 20 человек, не удалось спасти 35-летнего мужчину.

Причины пожара в настоящее время выясняются.