Ветераны, труженики тыла и дети фронта могут бесплатно проверить здоровье в одной из частных клиник Самары

Особенно важно оградить вниманием и заботой каждого участника военных событий Фото: Альберт ДЗЕНЬ

С каждым годом все меньше и меньше остается тех, кто своим подвигом и трудом приближал победу над захватчиками нашей родины. Поэтому особенно важно оградить вниманием и заботой каждого участника тех страшных событий.

В преддверии великого праздника Победы в Клиниках доктора Кравченко стартовала акция «С заботой и уважением». Специалисты клиники приглашают на бесплатный прием и обследование участников Великой Отечественной войны и их вдов, ветеранов труда, тружеников тыла и детей фронта.

Для них с 26 апреля по 14 мая 2021 бесплатно доступны терапевт, кардиолог, уролог, гинеколог, лор, а также УЗИ-диагностика и ЭХО сердца.

Конкретно

Клиники доктора Кравченко

Записаться на прием можно по многоканальному телефону: +7 (846) 201-00-11

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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