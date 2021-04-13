В нескольких районах Самары отключат горячую воду из-за испытаний теплосетей

Самарцам на пару дней отключат горячую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ближайшие дни в нескольких районах города отключат горячую воду из-за проверки теплосетей. Об этом сообщили в филиале «Самарский» ПАО «Т Плюс».

- 13 апреля филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» запланирована проверка повышенной температурой теплоносителя сетей от Самарской ГРЭС. Поэтому будет отключено горячее водоснабжение в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах, - сказано в сообщении.

В дальнейшем, 14 и 15 апреля, воду отключат также в Кировском, Промышленном, частично в Октябрьском и Советском районах.

Как отмечают в компании, в этих районах временно приостановят подачу тепла в детских садах и больницах, а также в домах, где нарушаются требования по содержанию оборудования.

Также сообщалось, что в Самаре завершается отопительный сезон.