ООО«ЭРА» уполномочено проверять достоверность показаний приборов учета электроэнергии в Самаре

Давайте проверять счетчики только профессионалам Фото: из личного архива

По договору с АО «СамГЭС» ежедневно более 100 сотрудников компании ООО «ЭРА» осуществляют проверку достоверности передаваемых потребителями сведений о показаниях приборов учета электрической энергии, установленных в многоквартирных домах.

АО «Самарагорэнергосбыт» уведомляет, что такие полномочия гарантирующий поставщик дал только сотрудникам данной организации. Если кто-то, кроме специалистов ООО «ЭРА» или АО «СамГЭС» пытается осмотреть ваш индивидуальный счетчик, то велика вероятность, что это мошенник, который пытается проникнуть в вашу квартиру.

Инспекторы ООО «ЭРА» одеты в специализированную форму с логотипом компании и имеют доверенности, выданные гарантирующим поставщиком электроэнергии в Самаре. Для обеспечения безопасности здоровья в период пандемии пред началом смены контролеры ООО «ЭРА» проходят медосмотр и получают средства индивидуальной защиты.

Проверка переданных показаний приборов учета способствует повышению достоверности начислений за потребленную на индивидуальные нужды электроэнергию, позволяет осуществлять корректное распределение и начисление платы за электроэнергию на общедомовые нужды в многоквартирных домах, выбравших непосредственную форму управления.