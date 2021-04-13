«Единая Россия» предложила расширить возможности федеральной программы по благоустройству

Самарская область в числе лидеров по количеству благоустроенных объектов

В России успешно реализуется федеральная программа по благоустройству городов и сёл. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил заместителю Председателя Правительства Марату Хуснуллину расширить возможности программы и проработать этот вопрос вместе с Кабмином.

- Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование, - сказал Андрей Турчак на встрече с зампредом Правительства.

Кроме того партийцы предложили поднять минимальный порог по финансированию программы для городов с населением до 100 миллионов человек. По мнению депутатов, это поможет благоустроить больше объектов немногочисленным субъектам страны, например, Чукотке, Камчастке, Сахалину и другим территориям.

- Также необходимо увеличить количество городов-участников всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» не до 100 тысяч человек, а до 200-300 тысяч. Это даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование проектов по благоустройству, - считает Турчак.

Михаил Мишустин поддержал инициативу «Единой России» и пообещал поручить Минстрою проработать вопрос реализации вместе с партией.

Отметим, что Самарская область считается лидером среди субъектов РФ по перевыполнению плана по благоустройству. За 2020 год было благоустроено 157 общественных территорий вместо 141 и 323 двора, что на 51 больше, чем планировалось. В 2021 году в губернии планируется ремонт 300 дворов и 150 общественных территорий. Контракты уже подписаны по 308 объектам.