Самарский депутат добивается ужесточения ответственности за загрязнение атмосферы

Денис Волков хочет, чтобы заводы не загрязняли природу и не вредили здоровью людей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Депутат Самарской губернской думы Денис Волков инициирует поправки в федеральный закон. Он работает над тем, чтобы на самом высшем уровне была ужесточена ответственность предприятий за превышение выбросов в атмосферный воздух. Коллеги по комитету ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды его в этом поддержали.

- Мы с моей командой занимается разработкой проекта внесения изменения в федеральный закон об административных нарушениях 8.21. Если поправка будет принята, то это значительно дисциплинирует руководство заводов, - говорит Волков.

По мнению народного избранника, тема актуальная и для Тольятти, и для других промышленных городов России. Цель ужесточения ответственности - не штрафы или остановка работы заводов, а желание заставить том-менеджмент промышленных групп соблюдать закон.

Сейчас, если на предприятии фиксируют превышение количества выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, то оно получает штраф в размере 100 тысяч рублей и все. Денис Волков предлагает увеличить эту сумму до 250 тысяч, а также ввести на законодательном уровне право приостановки деятельности предприятия до 90 суток.

- Это крайняя мера, которую следует применять к злостным нарушителям. Приостановка работы предприятия – это большие финансовые потери для него, поэтому руководство заводов будут более внимательно относиться к охране экологии. Здоровье – это самое важное, люди не должны дышать отравленным воздухом. И если сознательность и совесть некоторых руководителей спит, то их нужно будить рублем, - считает он.