В Самаре задержали отца-алкоголика, который избивал своих троих детей

На протяжении года самарец истязал своих детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении отца, который систематически, на протяжении 2020 года, истязал своих детей – родных 8 и 2 лет, а также 15-летнего пасынка.

- По версии следствия, мужчина избивал несовершеннолетних, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В декабре 2020 года подозреваемого лишили родительских прав, а также ограничили в правах мать потерпевших, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о избрании меры пресечения. Куйбышевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего».

Также, в следствии того, что семья характеризовалась как неблагополучная, следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В ходе предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц профильных служб, которые должны осуществлять контроль за семьей.