Умер бывший баскетболист и тренер молодежной «Самары» Виктор Кулагин

О причинах смерти бывшего баскетболиста и тренера не сообщается. Фото: БК «Самара».

На 57-ом году жизни умер тренер молодежной команды БК «Самара» Виктор Кулагин. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. О причинах смерти бывшего баскетболиста и тренера не сообщается.

- Вся жизнь Виктора Александровича была связана с баскетболом. В 80-е он выступал за куйбышевский «Строитель» в чемпионате Советского Союза. В начале 90-х играл под руководством Ивана Едешко на Ближнем Востоке, становился чемпионом Ливана. С 2017 года Кулагин работал в структуре БК «Самара» с юношеской и молодежной командами, - говорится в сообщении.

Дату похорон и место прощания с Виктором Кулагиным обещают сообщить позже.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Виктора Александровича.