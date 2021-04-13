Названа дата полуфинального матча Кубка России между «Крыльями Советов» и «Ахматом»

В последний раз в полуфинале Кубка России «КС» играли в 2004 году. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В РФС определились с датой матча полуфинала Кубка России по футболу между «Ахматом» и «Крыльями Советов», который пройдет в Грозном. Встреча запланирована на среду, 21 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по самарскому времени (16:00 по московскому).

Напомним, «Крылья» вышли в полуфинал Кубка страны впервые за 17 лет. До этого до 1/2 самарцы доходили в 2004 году. Тогда «Крылья» обыграли в полуфинале «Торпедо-Металлург», а в финале уступили «Тереку».

В этом сезоне самарцы обыграли в 1/8 финала подмосковные «Химки» 4:0, а в четвертьфинале выбили московское «Динамо», обыграв бело-голубых со счетом 2:0.