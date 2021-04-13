В Самаре выставили на продажу комплекс KinUp за 930 миллионов рублей

Здания и землю пустят с молотка Фото: iwphoto.ru

В Самаре на продажу выставили развлекательный комплект KinUp на Лесной, 23. Документ был опубликован на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

ООО «Самарский деловой центр», который являлся основным кредитором «Газбанка» согласовал продажу имущества, в том числе находящуюся в залоге у банка. Стартовая цена превышает 930 миллионов рублей, в том числе 522,5 миллионов за имущество в залоге.

В документе указано более 350 объектов, в том числе сооружения, земельные участки, а также автотранспортные средства и оборудование. Основное здание KinUp было оценено в 66,2 миллиона рублей, а земля под ним – 46 миллионов рублей. Самыми дорогими объектами стали корпуса, которые выходят на Волгу и набережную. Здания и землю под ними оценили в 394,7 миллионов рублей.

Кроме того, на продажу выставили помещения в здании ресторана «Марракеш», их стоимость составила 39,7 миллионов рублей.

Комплекс был выставлен на торг одним лотом. Если за месяц не найдется покупатель, то торги запустят заново, но цена упадет на 10%. Так будет происходить до тех пор, пока стоимость лота не достигнет минимального порога в 427,3 миллиона рублей.