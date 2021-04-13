Самарский Робин Гуд на деньги, вырученные от разбойных нападений, купил жене машину

Если в будущем суд посчитает, что так все и было, то машину у семьи отберут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владиславу П. 25 лет и остатки молодости с большой долей вероятности он проведет за решеткой. Дело в том, что молодого человека подозревают в серии разбойных нападений на микрофинансовые организации в Самаре. Сколько именно эпизодов ему вменяют, пока не ясно, потому что следствие идет полным ходом. Недавно в перечень будущих обвинений Владиславу добавили еще и отмывание денег.

- Мы рассуждали так: из микрофинансовых организаций он забирал наличку, но при обыске нужное количество денег мы не нашли. На банковских счетах их тоже нет, так где же? – рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Полицейские копнули глубже и увидели, что вскоре после разбойного нападении Владислав купил жене машину. Силовики считают, что покупка оплачена за счет нажитого преступным путем. Так и появилось на свет уголовное дело об отмывании денег.

Если в будущем суд посчитает, что так все и было, то машину у семьи отберут. А Владиславу «светит» длительное путешествие в места не столь отдаленные.