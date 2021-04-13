В Самаре отменили три автобусных и два трамвайных маршрута

Теперь в Самаре действуют 95 маршрутов общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте администрации Самары опубликовано постановление о планировании муниципальных перевозок, в которое внесли некоторые правки. Согласно документу, в городе будут отменены некоторые маршруты общественного транспорта.

Таким образом, согласно постановлению, в Самаре отменены автобусы №33, 43, 59а, а также два трамвая - №6 и №17.

Всего в городе будут действовать 95 маршрутов общественного транспорта – 94 по регулируемым тарифам, а автобус №80 будет работать по нерегулируемому тарифу.

Кроме того, администрация города планирует обновить автопарк общественного транспорта, чтобы повысить его доступность для маломобильных граждан. Однако в документе указано, что закупка новых автобусов и трамваев будет осуществляться при наличии финансирования из областного или федерального бюджетов, а также при финансовой готовности компании-перевозчика. При соблюдении данных условий, до 2022 года подвижный состав может быть обновлен на автобусных маршрутах №1, 5, 26, 50, 51, а также трамвай №5.