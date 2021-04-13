В Новокуйбышевске будут судить прораба, который за деньги занизил тротуар напротив магазина

Прораба обвиняют в коммерческом подкупе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске завершили расследование уголовного дела в отношении прораба строительной фирмы, который обвиняется в коммерческом подкупе в крупном размере.

По версии следствия, в конце прошлого года строительная фирма занималась ремонтом дорог в Новокуйбышевске. Прораб получил от директора магазина 200 тысяч рублей, чтобы рабочие нарушили утвержденный проект и занизили уровень тротуара напротив его торговой точки.

В настоящее время следователем была собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в федеральный суд для рассмотрения по существу.