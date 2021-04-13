Прокуратура направила в суд 40 исков с требованием привести дороги Самары в надлежащее состояние

Прокуроры будут продолжать работу на постоянной основе Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура города Самара проверяет качество содержания автомобильных дорог в городе. В период с января по март 2021 года было внесено 55 представлений, возбуждено 33 административных дела и предъявлено 19 исков в отношении состояния 88 автомобильных дорог. В настоящее время, с марта по апрель, проводятся мероприятия по выявлению нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и недостатков дорожного покрытия.

- За этот период было предъявлено 40 исков в суды, с требованием обязать департамент ГХИ и ответственные муниципальные предприятия привести дороги в надлежащее состояние, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Кроме того, прокуратура выявила существенные нарушения в работе ГИБДД Самары, которая осуществляет федеральный государственный надзор безопасности дорожного движения. В адрес начальника управления МВД по Самаре было внесено представление.