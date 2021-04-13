В Самаре предложили создать платформу для продажи товаров местных производителей

На самарской торговой площадке можно будет найти товары и услуги от местных предпринимателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с самарскими самозанятыми гражданами. Предприниматели региона обсудили с губернатором дальнейшее развитие своего бизнеса, а также предложили много интересного для региона.

Одно из предложений поступило от сооснователя проекта «Точка на карте» Сергея Гриндина, который вместе со своим сыном занимается развитием туризма в Самарской области. Кроме того, Сергей производит сувенирную продукцию с достопримечательностями Самарского края.

- Наша сувенирная продукция востребована, однако возникают некоторые трудности с реализацией. Крупные маркетплейсы и торговые сети предъявляют определенные требования для сотрудничества, которые исполнить микробизнесу не под силу, - рассказал Сергей Гриндин.

Предприниматель предложил создать в регионе некую платформу, где бы свою продукцию продавали местные производители. Глава региона поддержал инициативу.

- Это должна быть полноценная торговая площадка. Я уверен, мы найдем заинтересованных лиц, IT-компании, банки, если понадобится. Давайте сделаем, это очень правильная история, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил министру экономического развития и инвестиций Дмитрию Богданову проработать данный вопрос и рассмотреть возможности реализации идеи.