«Единая Россия» проведет всероссийский субботник 24 апреля

Самарские единороссы приведут в порядок береговые зоны водоемов

Партия «Единая Россия», совместно с министерством строительства, проведут всероссийских субботник 24 апреля 2021 года, в котором примут участие активисты региональных волонтерских центров и участники предварительного голосования. Традиционно будут приведены в порядок общественные пространства, скверы, парки и территории социальных учреждений.

В Самарской области субботник будет проведен не только на территориях парков и скверов, но и на берегах водоемов, где любят отдыхать самарцы.

- 24 апреля в Самаре запланирована масштабная очистка берега Волги в районе 8 и 9 просек в Самаре силами единороссов Промышленного района, эко-активистов и автоволонтеров, - рассказал руководитель Объединенного волонтерского центра Виктор Воропаев.

По плану, в этом году в порядок приведут 170 водных объектов на территории Самарской области общей площадью 1 227 гектаров. Силами самарских единороссов, эко-волонтеров и всех неравнодушных жителей областной столицы планируется в этом году очистить берега озер Дубовый Колок, Шишига, Сорокины хутора, Паршино, Сабур, Дубовый Ерик, рек Самарка, Татьянка и Волга.