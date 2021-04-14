Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 апреля 2021 7:02

В среду в Самаре будет теплая погода

В конце рабочей недели ожидаются дожди
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
В Самаре будет тепло

В Самаре будет тепло

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в среду, 14 апреля, ожидается теплая погода, днем воздух прогреется до +23 градусов, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в регион сейчас поступает теплый воздух из Казахстана. Ясное небо и слабый ветер способствуют прогреву воздуха.

В ночные часы по-прежнему прохладно, ожидается понижение температуры всего до трех градусов тепла.

В целом неделя проходит без осадков, но в пятницу синоптики прогнозируют небольшой дождь на правом берегу Волги.

До конца недели будет тепло, днем ожидается до +24 градусов.