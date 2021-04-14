В среду в Самаре будет теплая погода

В Самаре будет тепло
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре в среду, 14 апреля, ожидается теплая погода, днем воздух прогреется до +23 градусов, сообщают в Приволжском УГМС.
По данным синоптиков, в регион сейчас поступает теплый воздух из Казахстана. Ясное небо и слабый ветер способствуют прогреву воздуха.
В ночные часы по-прежнему прохладно, ожидается понижение температуры всего до трех градусов тепла.
В целом неделя проходит без осадков, но в пятницу синоптики прогнозируют небольшой дождь на правом берегу Волги.
До конца недели будет тепло, днем ожидается до +24 градусов.