В среду в Самаре будет теплая погода

В Самаре будет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в среду, 14 апреля, ожидается теплая погода, днем воздух прогреется до +23 градусов, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в регион сейчас поступает теплый воздух из Казахстана. Ясное небо и слабый ветер способствуют прогреву воздуха.

В ночные часы по-прежнему прохладно, ожидается понижение температуры всего до трех градусов тепла.

В целом неделя проходит без осадков, но в пятницу синоптики прогнозируют небольшой дождь на правом берегу Волги.

До конца недели будет тепло, днем ожидается до +24 градусов.