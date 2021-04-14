«Крылья Советов» сыграют с командой блогеров «Амкалом» после матча с «Факелом»

Игра пройдет на «Солидарность Арене». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили дату матча против Амкала» - команды блогеров. Игра пройдет на «Солидарность Арене» сразу после встречи 37 тура ФНЛ против «Факела». Встреча с воронежской командой начнется в 15:00, с командой блогеров – в 17:30, сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

- «Амкал» – команда популярных футбольных блогеров, общая аудитория которых составляет несколько миллионов человек. Основатель проекта – блогер Герман El Classico. «Амкал» играет товарищеские матчи по всей стране. В 2021-м году команда блогеров сыграла 2 матча – против коллектива "На Спорте" на «Сапсан Арене» в Москве (4000 зрителей) и в Саранске против сборной Мордовии на стадионе чемпионата мира (7000 зрителей). До этого «Амкал» играл в Санкт-Петербурге, Ростове, Калининграде, Минске, Калуге и Коломне, - рассказали в «Крыльях».

В самарской команде не уточнили, кто именно выйдет на матч против «Амкала». Также пока не понятно, как на игру смогут попасть зрители и какая программа ждет болельщиков. Обо всем обещают рассказать в ближайшее время.