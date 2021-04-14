В Самаре откроется первый в России музей теплоснабжения

В Самаре начинает работу интерактивный музей теплоэнергии

Первый в России музей теплоснабжения открывается в Самаре, сообщили в ПАО «Т Плюс».

Музей разделен на несколько залов, каждый из которых оснащен интерактивными моделями и трехмерными инсталляциями объектов теплоснабжения. Экспонаты музея можно трогать, нажимать кнопки, брать в руки. Энергетики ответят на все вопросы посетителей.

В компании отмечают, что зоны дополнительной реальности и разные предлагаемые игры будут интересны всем гостям. Особенно приглашают журналистов, которые смогут наглядно ознакомиться с тем, откуда берется тепло. Кстати, первое, что увидят посетители во время экскурсий, это панорамный кинотеатр с 4K-фильмом о тепле.

Музей тепла будет открыт на Волжском проспекте около бассейна ЦСКА с 16 по 30 апреля.