Предприятиям Самарской области, которые смогли сохранить штат, списали льготные кредиты

Правительство РФ запустило программы, которые должны помочь малому и среднему бизнесу и сохранить людям работу.

В Самарской области малому и среднему бизнесу списали кредиты в рамках госпрограммы. Это сделали предприятиям из пострадавших отраслей, которые сохранили не меньше 90% сотрудников в штате. Также половину долга и процентов списали малым и средним предприятиям, которые сохранили 80% сотрудников в штате.

- В этом году для предпринимателей действуют три новых продукта. Кроме того, на поддержку могут рассчитывать и начинающие представители малого бизнеса. В ближайшее время будут утверждены программы для социальных предпринимателей и самозанятых. Всего по состоянию на 2 апреля Фонд предоставил 31 микрозайм на общую сумму 62,8 млн рублей, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Льготные кредиты – федеральный инструмент поддержки. Их выдавали на возобновление деятельности и сохранение работников. Кредиты можно было получить с 1 июня по 1 ноября прошлого года.

В этом году правительство РФ запустило новую льготную программу кредитования под 3%. Она также должна поддержать бизнес в том числе в Самарской области.