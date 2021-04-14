В Самаре обсудят тему половодья в пресс-центре "Комсомольской правды"

Вопросы половодья обсудят в пресс-центре Комсомольской правды в Самаре. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Тему половодья поводья-2021 обсудят на пресс-конференции «Комсомольской правды – Самара».

Состоится видеоконференция, которая свяжет два региона и две гидростанции – Жигулевскую ГЭС в Самарской области и Саратовскую ГЭС в Саратовской области. К площадке пресс-центра присоединится по видеосвязи пресс-центр Балаково редакции газеты «Балаковские вести».

В самарском пресс-центре основными спикерами станут директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов, руководитель главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко и начальник ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова.

В балаковском пресс-центре на вопросы СМИ и населения ответит главный инженер Саратовской ГЭС Александр Анатольевич Савкин.

Пресс-конференция состоится 15 апреля, в 11:00.