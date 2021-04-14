В Самарской области бытовые платежи ушли в онлайн

Взрывному развитию цифровых сервисов и онлайн-платежей способствовал 2020 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анализ собственных данных за первый квартал 2020 и 2021 годов показал рост количества онлайн-платежей практически по всем категориям – самый значительный в 3,1 раза при оплате почтовых услуг.

Сегодня все бытовые услуги - интернет, кабельное телевидение, связь, почтовые услуги, платежи в пользу государства (налоги и штрафы) - можно оплатить с помощью приложений или сайтов банков, поставщиков услуг или региональных органов власти.

С каждым годом онлайн-оплата становится все популярнее благодаря удобству и экономии времени – все платежи можно совершить в одном месте без постоянного ввода реквизитов, один раз создав шаблон или отсканировав QR-код. Кроме того, как правило, при онлайн-оплате комиссия ниже, а некоторые банки, в том числе и МТС Банк, начисляют кэшбэк на бытовые платежи.

Бизнес совместно с государством тоже стремится к популяризации таких платежей и максимальному переходу получателей услуг в онлайн. Так, порядка 20 регионов поддержали инициативу МТС Банка по созданию удобной цифровой инфраструктуры для горожан – реализовали совместно с банком полнофукциональные платежные сервисы на региональных порталах государственных и муниципальных услуг.

Взрывному развитию цифровых сервисов и онлайн-платежей способствовал 2020 год. Наибольший рост количества онлайн-платежей показали почтовые услуги – в январе-марте 2021 года они выросли в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост объясним тем, что в 2020 году Почта России значительно увеличила функционал приложения и ввела ряд дистанционных сервисов, которые оказались востребованными в период пандемии. Сегодня даже посылку можно отправить и оплатить онлайн через приложение, вызвав курьера.

На втором месте в регионе по росту количества платежей через интернет оказались платежи за коммунальные услуги – прирост в 2,3 раза. Далее расположились штрафы (+49%), налоги (+44%) и интернет (+27%).