В Самарской области из-за коронавируса не снимают ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 195 новых случаев заражения коронавирусом по данным на 14 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе каждый день находят почти по две сотни новых заразившихся, из-за этого в регионе продлевают ограничения. Пенсионеры старше 65 лет остаются на самоизоляции, подросткам нельзя одним ходить в торговые центры, а на спортивные арены заполняют лишь наполовину.

Всего в регионе заболели 58 513 человек. Из них выздоровели 55 380, в том числе, 216 - за прошедшие сутки.

Умерли 1 280 человек, за прошедшие сутки скончались еще 15.

В целом по стране 8 326 новых случаев заражения в 84-х регионах страны. С начала пандемии заболели 4,6 млн человек.