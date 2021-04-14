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Происшествия14 апреля 2021 11:40

Дом, у которого обрушилась стена в Самаре, не был аварийным

В доме проживало 14 человек
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре снова рухнула стена дома

В Самаре снова рухнула стена дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дом, в котором в среду, 14 апреля, обрушилась стена в Самаре, не признавался аварийным. Об этом сообщили в городском департаменте управления имуществом.

Стена дома на Садовой, 5 обрушилась ранним утром. На тот момент в доме находилось 14 человек, из которых пятеро - дети. Никто из них не пострадал.

По данным департамента, в доме проживало 11 человек в четырех квартирах. Жильцы пока размещены в пункте временного содержания.

Ранее в Самаре обрушились стены двух домов на улице Галактионовской. В сентябре прошлого года рухнула стена по адресу Галактионовская,153, а в марте этого года - уже на Галактионовской, 84.

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