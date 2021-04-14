В Самаре и Уфе чаще остальных в стране хотят возглавить компанию, в которой работают

Женщины реже мужчин мечтают о руководящих должностях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и Уфе живут самые амбициозные работники, показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

По результатам опроса среди работающего населения в городах-миллионниках, в Самаре возглавить компанию, в которой работают, мечтают 27% работников. Почти такой же показатель в Уфе, где о кресле руководителя мечтают 28% опрошенных сотрудников.

Как выяснилось, мужчины амбициознее женщин. Из опрошенных 28% мужчин хотят руководить, среди женщин – 17%. Чаще всего к карьерным вершинам стремятся сотрудники моложе 24-х лет (34%), а с возрастом амбиции снижаются. Среди работников старше 45 лет к карьерному росту стремятся 19%.