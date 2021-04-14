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Общество14 апреля 2021 13:12

Участник боевых действий пытался передать 160 тысяч рублей за «покупку» прав в Самаре

За посредничество он заплатит крупный штраф
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Суд назначил военному штраф за посредничество при покупке "прав"

Суд назначил военному штраф за посредничество при покупке "прав"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре военнослужащий, участвующий в боевых действиях, пытался передать взятку за «покупку» водительских прав. Об этом говорится в сообщении самарского гарнизонного военного суда.

В декабре прошлого года военнослужащий получил 160 тыс. рублей от сообщника в одном из кафе города. Эти деньги он намеревался передать сотрудникам Госавтоинспекции за получение прав без обучения и экзаменов. Получив деньги, он был задержан.

Подсудимый свою признал и раскаялся. Суд учел это, а также те факты, ранее он судим не был, на службе его характеризовали с лучшей стороны, несколько раз участвовал в боевых действиях, имел награды.

В итоге суд признал его виновным и назначил штраф в 200 тыс. рублей.