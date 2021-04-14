Аномальная жара в Самарской области побила абсолютный рекорд 1975 года

В 2021 году апрель в Самарской области удивил аномальной жарой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 13 апреля 2021 года был побит абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По данным гидрометцентра, в 1975 году в Самаре было зафиксировано 22,7 градуса, а в 2021 году в этот день температура была выше на 0,2 градуса, что составило 22,9 градусов тепла. В Тольятти 46 лет назад синоптики зафиксировали 22,6 градусов, а в этом году – 23,7 градусов, в Серноводске ранее максимальная температура составляла 21,7 градус, а сейчас рекорд побит 23,2 градусами.

Максимальное отклонение от предыдущего рекорда зафиксировано спустя 26 лет в Клявлино. По данным синоптиков, максимальная температура в 1995 году там составляла 20 градусов, а в 2021 году этот рекорд был перекрыт 21,7 градусов тепла.

Напомним, ранее Приволжское УГМС предупредили о аномально-жаркой погоде в Самарской области в период с 12 по 16 апреля 2021 года. По данным синоптиков, среднесуточная температура в эти дни будет на 9 градусов выше климатической нормы.