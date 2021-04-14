В Самарской области с дороги украли светофор

В Самарской области украли светофор, который стоял у дороги. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе украли светофор для дорожных работ, говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, ночью 12 апреля, украли светофор, который был установлен на выезде из села Нижнее Санчелеево.

Оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила следы злоумышленников, которые помимо светофора унесли также электронный блок управления и аккумулятор.

Полицейские ищут неизвестных и просят отозваться возможных очевидцев случившегося – возможно, кто-то из водителей мог сделать запись на регистратор, которая поможет вернуть светофор.