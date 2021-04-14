В Самарской области с начала года в ДТП пострадали 77 детей, четверо погибли

Родители должны убедиться, что их дети знают ПДД Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области аварийность на дорогах с участием несовершеннолетних остается острой проблемой. В весенне-летний период обычно происходит всплеск аварий, в которых дети получают травмы. Так, по данным регионального ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах пострадали сразу шестеро детей.

- По данным статистики, с начала 2021 года на дорогах Самарской области зарегистрировано 72 ДТП, в которых пострадали 77 детей, а четыре ребенка погибли, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Самарской области.

За минувшие сутки в авариях травмы получили шесть несовершеннолетний, среди которых пешеходы, пассажиры и велосипедисты. В устоявшуюся теплую погоду особое внимание уделяется именно последним. Госавтоинспекция регулярно проводит профилактические мероприятия по предотвращению детского травматизма в ДТП, однако наиболее активно к этой профилактике должны подключаться сами родители.

- Родителям следует убедиться, что ребенок соблюдает правила безопасности, внимателен и может самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке. Особое внимание следует обратить на правила передвижения на двухколесном транспорте и самокате. Покупая велосипед ребенку, уделите время на изучение ПДД, - рассказали полицейские.

Не стоит забывать о том, что во дворах многоквартирных домов может быть также опасно, как и на проезжей части. Родителям следует помнить о недопустимости бесконтрольного пребывания на прогулке подростков, детей младшего и дошкольного возраста.