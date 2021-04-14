В Самаре объявили конкурс на лучший проект памятнику Головкину

В Самаре хотят установить памятник купцу Головкину

В Самаре стартовал конкурс на лучший проект монументальной композиции, посвященной купцу Константину Головкину.

В соответствии с требованиями конкурса, предоставленный проект должен включать благоустройство прилегающей территории, композицию нужно выполнить с учетом окружающего ландшафта, к ней должно быть удобно подойти, в том числе, маломобильным гражданам. Сообщается, что на реализацию проекта предусмотрено 3 млн рублей.

Купец, миллионер, меценат Головкин основал художественный музей, он является автором проекта и владелец известной дачи со слонами на берегу Волги в районе спуска на ул. Советской Армии. Ранее обсуждалась перспектива установки памятника Головкина.