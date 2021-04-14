В Самаре будут бороться против незаконных стоянок и причалов на реке Татьянке

Во время выездного совещания депутаты и сотрудники МЧС выявили десятки незаконных стоянок и причалов для маломерных судов. Фото: Наталья Заикина.

Депутаты Самарской губернской думы Александр Милеев, Андрей Кислов и Марина Сидухина совместно с представителями ГУ МЧС провели выездное совещание на реке Татьянке. Поводом стали жалобы жителей и обращение руководства МЧС.

Жители Сухой Самарки, Волгаря и Южного города уже какой год делают все, чтобы их услышали. Летом на побережье реки Татьянки отдыхают сотни туристов. Однако активному отдыху мешают катера, которые постоянно носятся по речке, вопреки запрету на их использование в акватории Татьянки. Дело в том, что участок реки всего 13 километров и имеет извилистое русло, а его ширина – 60 метров. Люди боятся, что лодки и катера могут навредить купающимся и что может произойти трагедия.

Незаконно на Татьянке организуют и базы-стоянки для лодок. Во время выездного совещания депутаты и сотрудники МЧС выявили десятки незаконных стоянок и причалов для маломерных судов.

- Я смотрю на эту ситуацию не только как депутат Губдумы и как житель Самары, но и как президент Самарской областной федерации гребли на байдарках и каноэ. На этой реке занимаются и готовятся к соревнованиям наши молодые спортсмены. Им приходится не только прилагать усилия в спорте, но еще и переживать о собственной безопасности из-за постоянного движения катеров. Так быть точно не должно, - прокомментировал ситуацию депутат Губернской думы Александр Милеев.

Парламентарий также отметил, что он полностью поддерживает местных жителей и поднимет проблему на уровне Губдумы.