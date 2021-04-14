В Самарской области по-прежнему много заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в среду, 14 апреля, в регионе нашли еще 195 заразившихся. Помимо Самары больше всего новых случаев в Тольятти (39) и Чапаевске (16).

Умерли еще 15 заразившихся, среди них 8 женщин в возрасте от 72-х до 88-ти лет и 7 мужчин возрастом от 61-го до 80-ти лет.

С начала пандемии в регионе заразились 58 513 человек. Из них выздоровели 55 380, умерли 1 280.

Учитывая статистику заболеваемости и смертности, в Самарской области пока не планируют снимать ограничения. Пенсионеры старше 65 лет остаются на самоизоляции, подросткам нельзя одним ходить в торговые центры, а на спортивные арены заполняют лишь наполовину