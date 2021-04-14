В Самарской области чиновница просит наказать за клевету женщину, которая пожаловалась в соцсетях на хамство

Проверку проводит полиция Красноармеского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Красноармеского района 13 апреля обратилась с заявлением Наталья – местная чиновница, которая просит защитить ее от чужого злословия в соцсетях.

- Пост появился 8 апреля в нашей группе «Подслушано», автор меня оклеветала, обвинив в некомпетентности и обозвала хамкой, - пожаловалась стражам порядка женщина и указала персональные данные своей обидчицы.

Однако, что интересно, автор поста имя Натальи не упоминает. Она пишет, что пришла оформить пособие на ребенка, а некая «старая женщина» накричала на нее, документы не посмотрела и сказала прийти на следующий день.

Иронично, что пользователи эту даму легко «опознали» даже без всякой конкретики, автору поста посочувствовали и посоветовали в следующий раз вставать в электронную очередь во избежание таких недоразумений.

Наталья тоже себя узнала. Препираться с бывшей посетительницей на просторах интернета не стала, а сразу обратилась в компетентные органы.

Что по этому поводу думают полицейские, пока не ясно. По данным собственных источников "КП-Самара" в силовых структурах, заявление у Натальи приняли, обещали провести проверку.