В Тольятти на крыше библиотеки на улице Революционной найден труп молодого парня

Страшные кадры опубликовали в социальных сетях Фото: vk.com/tltvip

В Тольятти на крыше библиотеки на улице Революционной, 3 нашли тело погибшего молодого человека. Очевидцы разместили жуткие кадры в социальных сетях.

- На вид ему лет 25. Рядом была сумка, а в ней крупная сумма денег, телефон, зарядное устройство и карты, - пишет автор фотографии.

По версии местных жителей, парень мог выпасть с балкона общежития, которое находится рядом с библиотекой. В настоящее время официальной информации о ЧП от правоохранительных органов нет.

Напомним, 12 апреля, в Самаре также прохожие обнаружили труп женщины под окнами дома №81 на проспекте Металлургов. Очевидцы обратили внимание на окровавленные пятки погибшей и предположили, что это могло быть самоубийство.