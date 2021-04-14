В Самарской области летние кафе и веранды откроются 15 апреля

Скоро откроются летние кафе в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство промышленности и торговли Самарской области опубликовало изменения в приказе об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Согласно документу, сезонные летние кафе в Самарской области начнут свою работу с 15 апреля 2021 года. Посетители смогут посещать открытые веранды при стационарных предприятиях общественного питания до 15 октября текущего года.

Следует отметить, что под летними кафе понимаются террасы, зонты и выносные столики, которые находятся рядом с общепитом на расстоянии до 5 метров.