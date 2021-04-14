Жительница Самарской области продавала контрафактные таблетки для похудения, чтобы купить себе дом

У девушки изъяли целый чемодан волшебных таблеток Фото: Самарская таможня

В Чапаевске Самарской области было возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы, которая торговала запрещенными контрабандными препаратами для похудения. Преступные деньги от продажи чудо-таблеток она отмывала через покупку недвижимости.

- В ходе проведения контрольной закупки в одном из торговых центров Чапаевска, подозреваемая продала оперативникам препарат содержащий сибутрамин. Девушку задержали с крупной партией запрещенных таблеток, общей массой более 1,5 кг, - сообщили в пресс-службе самарской таможни.

Как выяснилось, нелегальным бизнесом через поставщика в Киргизии девушка занималась уже 2 года. За это время задержанная получила порядка 4 миллионов рублей выручки. Преступные деньги жительница Чапаевска решила легализовать путем приобретения недвижимости, предварительно оформив сделку на своего родственника.

По факту преступления в отношении подозреваемой были возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.234, ч.1 ст.226.1 и ч.1 ст.174.1 УК РФ. Собранные материалы были переданы сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего расследования.