В Самарской области увеличилось количество вакансий в службе занятости, а уровень безработицы снизился

В регионе поддерживают людей, потерявших работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает снижаться безработица, а вакансии для граждан растут. Вопрос занятости людей, оставшихся без работы, в том числе в период пандемии, находится на личном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- По состоянию на 14 апреля, численность безработных составляет 26,2 тыс. человек, что в 1,7 раз меньше, чем на конец 2020 года, при этом уровень безработицы составляет 1,6 %. Количество вакансий, имеющихся в распоряжении службы занятости, составляет 41 тыс. единиц, что в 1,4 раза больше, чем на конец 2020 года, - сообщили в министерстве труда и занятости региона.

Стабилизация ситуации во многом зависит и от мероприятий, финансируемых из областного бюджета. Например, одной из эффективных госуслуг в сфере занятости является содействие в открытии собственного дела.

- Благодаря материальной поддержке службы занятости 378 человек смогли оформиться в качестве предпринимателей, в текущем году таких граждан уже – 21. Важно отметить, что из созданных за последние 5 лет микропредприятий 67% продолжают работать, - отметили в министерстве.

В 2021 году по инициативе главы региона было выделено еще 20 миллионов рублей, что позволит увеличить сумму единовременной выплаты с 58,8 до 100 тыс. рублей.